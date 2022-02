Inter, Marotta scatenato: il colpo di mercato è una mazzata al Milan (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Inter sembra volenteroso nel dare un’altra mazzata al Milan sul calciomercato: Marotta è scatenato e non intende fermarsi L’Inter sta costruendo le sue fortune grazie alla gestione oculata dell’ad Beppe Marotta. L’estate scorsa sembrava essere quella dello smantellamento. Grazie agli arrivi di Dzeko, Dumfries e soprattutto Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno però mantenuto il loro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’sembra volenteroso nel dare un’altraalsul calcioe non intende fermarsi L’sta costruendo le sue fortune grazie alla gestione oculata dell’ad Beppe. L’estate scorsa sembrava essere quella dello smantellamento. Grazie agli arrivi di Dzeko, Dumfries e soprattutto Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno però mantenuto il loro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : Lo so che è sempre “nei prossimi giorni”, ma questa volta è proprio così: accordi definiti nei dettagli, entro brev… - LuigiBevilacq17 : RT @FBiasin: Lo so che è sempre “nei prossimi giorni”, ma questa volta è proprio così: accordi definiti nei dettagli, entro breve l’#Inter… - Lorenzo90725670 : RT @FBiasin: Lo so che è sempre “nei prossimi giorni”, ma questa volta è proprio così: accordi definiti nei dettagli, entro breve l’#Inter… - Indo39646107 : RT @FBiasin: Lo so che è sempre “nei prossimi giorni”, ma questa volta è proprio così: accordi definiti nei dettagli, entro breve l’#Inter… - _MDelon : CdS - #Inter, rinnovo di #Brozovic tra 10 giorni. Poi toccherà a #Perisic e #Handanovic. @Fbiasin - a breve, i ri… -