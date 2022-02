Infortuni Lazio: Acerbi e Lazzari hanno saltato l’allenamento. Ultime (Di lunedì 14 febbraio 2022) Infortuni Lazio: Sarri ha diviso in due il gruppo in allenamento, unici assenti Francesco Acerbi e Manuel Lazzari. I dettagli Dopo il giorno di riposo concesso da Sarri, oggi la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Il tecnico biancoceleste ha diviso la rosa in due gruppi: da una parte chi ha giocato sabato (che hanno svolto un lavoro tecnico e allunghi), dall’altra tutto il resto della squadra, che ha svolto un lavoro di forza prima della partita a spazi ridotti. Gli unici assenti sono Acerbi e Lazzari. Il centrale tenterà il recupero per giovedì visto che ha superato completamente la lesione alla coscia. Lo staff medico biancoceleste vuole evitare il rischio ricaduta ed è quindi facile immaginare che l’ex Sassuolo si rivedrà in campo contro ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022): Sarri ha diviso in due il gruppo in allenamento, unici assenti Francescoe Manuel. I dettagli Dopo il giorno di riposo concesso da Sarri, oggi laè tornata ad allenarsi a Formello. Il tecnico biancoceleste ha diviso la rosa in due gruppi: da una parte chi ha giocato sabato (chesvolto un lavoro tecnico e allunghi), dall’altra tutto il resto della squadra, che ha svolto un lavoro di forza prima della partita a spazi ridotti. Gli unici assenti sono. Il centrale tenterà il recupero per giovedì visto che ha superato completamente la lesione alla coscia. Lo staff medico biancoceleste vuole evitare il rischio ricaduta ed è quindi facile immaginare che l’ex Sassuolo si rivedrà in campo contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni Lazio Formello, iniziano i preparativi per il Porto. Out Acerbi e Lazzari Commenta per primo Torna al lavoro la Lazio a Formello. Sarri fa i conti con gli infortuni e inizia a preparare la sfida al Porto di giovedì sera. Le prove tattiche andranno in scena domani, oggi il mister ha cominciato la marcia di ...

Valmontone, Romagnoli: 'Pareggio giusto' Calcio 2021 - 2022 Promozione Lazio Girone D Squadra Città di Valmontone Nella prima giornata del girone di ritorno del Girone D ... 'La nostra gara è stata condizionata dagli infortuni dell'under ...

Infortuni Lazio: Acerbi e Lazzari hanno saltato l'allenamento. Ultime Calcio News 24 SONDAGGIO - Lazio - Bologna, ecco il vostro migliore in campo I biancocelesti, che avevano già usufruito dei cinque cambi, sono dunque costretti a terminare la gara in dieci Il terzino è stato costretto ad uscire a pochi minuti dalla fine della gara contro il ...

Lazio, Zaccagni on fire: Mattia si supera e Sarri lo coccola Due infortuni iniziali ne hanno un po' condizionato la prima parte ... La stagione entra nel vivo e la Lazio sembra aver finalmente ingranato la marcia giusta anche grazie agli spunti e ai numeri di ...

