GF Vip, Soleil Sorge spiega cosa avrebbe fatto se Alex Belli avesse scelto lei (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si avvicina la finale del Gf vip prevista a marzo 2022 e, intanto, fa discutere il chiarimento che ora vede protagoniste Soleil Sorge e Nathalie Caldonazzo nella Casa. Quest'ultima, in più occasioni, ha contestato a Soleil l'intimità raggiunta con Alex Belli nel gioco senza tener conto della promessa di nozze che vincola l'attore all'altra gieffina, Delia Duran. Ma in occasione di un avvicinamento tra loro Soleil chiarisce a Nathalie il suo punto di vista sul triangolo, rimproverando a distanza Belli di averla ferita non rivelandole i suoi reali sentimenti. Una versione che Nathalie, dal suo canto, approva. E il tutto divide molto l'opinione dei telespettatori.

