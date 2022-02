Da Raffaele Paganini a Les italiens de l’Opéra Paris | al via a Firenze Danzainfiera

Leggi su cityroma

(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Cresce l’attesa per2022. Il popolo della danza si ritroverà dopo un anno di fermo alla Fortezza da Basso diil 25, 26, 27 febbraio per rivivere le emozioni che questa manifestazione regala da ben sedici anni. Re-Dance Your Life è lo slogan scelto per celebrare questa ripartenza e “per non fermarsi più”. Come sempre sono previste molte audizioni alle quali sono stati invitati a partecipare tanti ospiti internazionali. L'articolo proviene da City Roma News.