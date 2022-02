Covid: primo caso alle isole Cook dopo due anni pandemia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le isole Cook, uno dei pochi posti al mondo che non aveva registrato finora nessun caso di coronavirus, ha rilevato il primo contagio dall'inizio della pandemia. Lo riportano i media internazionali ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le, uno dei pochi posti al mondo che non aveva registrato finora nessundi coronavirus, ha rilevato ilcontagio dall'inizio della. Lo riportano i media internazionali ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid primo Covid: primo caso alle isole Cook dopo due anni pandemia Lo riportano i media internazionali citando l'annuncio del primo ministro Mark Brown. Si tratta di una persona risultata positiva a Rarotonga, la più grande delle Isole Cook, che proveniva dalla ...

Regno Unito: Johnson si impegna a maggiore trasparenza su feste private a Downing Street ... 14 feb 17:58 - Il primo ministro britannico Boris Johnson si è impegnato a dare più informazioni sulla questione delle feste tenute a Downing Street durante il periodo di restrizioni anti Covid, ...

Covid: primo caso alle isole Cook dopo due anni pandemia - Politica ANSA Nuova Europa Canada, l’Ontario abolisce il Covid Pass in Ontario: a Ottawa continuano le proteste dei camionisti Il primo ministro dell’Ontario, Doug Ford ha scelto per l’abolizione del Covid Pass in Ontario a seguito delle proteste delle scorse settimane a opera dei camionisti. Dato che la gran parte della ...

Montemarciano: grande impegno per la campagna vaccinale «In questa difficile lotta alla pandemia – spiega l’assessore alla sanità Leila Gholamhazrat Hojat – abbiamo ravvisato la necessità di allestire dei punti vaccinali anche nel nostro Comune: il primo ...

