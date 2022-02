Covid Gb oggi, 41.648 contagi in un giorno (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid in Gran Bretagna, 41.648 contagi e 35 morti nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano 41.270 e i decessi 52. Negli ultimi sette giorni, i contagi sono scesi del 30% e i morti del 27,2% rispetto alla settimana precedente, nota il Guardian. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) –in Gran Bretagna, 41.648e 35 morti nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano 41.270 e i decessi 52. Negli ultimi sette giorni, isono scesi del 30% e i morti del 27,2% rispetto alla settimana precedente, nota il Guardian. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, sono quasi due milioni i guariti senza alcuna somministrazione del #vaccino: - SkyTG24 : #Covid19, news. Speranza: “91% ha prima dose”. Oggi nuove proteste No pass. LIVE - Adnkronos : #Covid in Italia, cala occupazione delle terapie intensive: gli ultimi dati Agenas sulle 24 ore. - CorriereAlbaBra : Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.497 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-… - goodvjbess : RT @lindaxhaz: “stai tranquilla che non succede niente” è tutto oggi che lo sento dire, ma no, non va bene, mio padre è in ucraina, avrebbe… -