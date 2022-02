Covid, al ‘San Pio’ due nuovi ricoveri e tre dimissioni. I ricoverati positivi sono 59 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due nuovi ricoveri e tre dimissioni dai reparti Covid dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino dell’azienda ospedaliera sannita che riporta l’andamento delle ultime 24 ore. sono 59 attualmente i positivi ricoverati nel nosocomio di via Pacevecchia. Quarantadue sono sanniti: di questi uno è in Terapia Intensiva, sette in Pneumologia/Sub intensiva, quattordici in Malattie Infettive, diciotto sono degenti in Medicina Interna e due nell’area isolamento dedicata. Da febbraio 2020 a oggi i pazienti positivi al Covid-19 deceduti sono 414 su complessivi 1767 trattati (sospetti 229 e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Duee tredai repartidell’ospedaledi Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino dell’azienda ospedaliera sannita che riporta l’andamento delle ultime 24 ore.59 attualmente inel nosocomio di via Pacevecchia. Quarantaduesanniti: di questi uno è in Terapia Intensiva, sette in Pneumologia/Sub intensiva, quattordici in Malattie Infettive, diciottodegenti in Medicina Interna e due nell’area isolamento dedicata. Da febbraio 2020 a oggi i paziential-19 deceduti414 su complessivi 1767 trattati (sospetti 229 e ...

