Edinson Cavani compie 35 anni, l'attaccante ora gioca al Manchester United ma è rimasto un idolo nei cuori dei tifosi del Napoli. Le stagioni con la maglia azzurra hanno prodotto per Cavani 104 totali in 138 presenze, con una media 0,75 gol a partita. Un autentico mostro l'uruguaiano che in quella squadra con Lavezzi e Hamsik, ha fatto sognare un popolo intero. Una squadra affamata quella di Mazzarri, capace di dare sempre l'anima sul campo. In grado di ribaltare partite che sembravano già perse grazie alla forza di volontà ed al cuore. Cavani, Napoli-Lazio: 4-3 È il caso di Napoli-Lazio terminata 4-3. Una partita assurda in cui il Napoli è andato in svantaggio per 2-0 dopo le reti di Mauri e Dias. Poi gli azzurri sono stati capaci di pareggiare con il gol di Dossena e di Cavani, entrambi dagli sviluppi di un calcio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Compleanno Cavani GdS - 'Palermo, debutto di Sirigu al Barbera e Juve tramortita' Lo ha fatto in occasione del compleanno dell'ex portiere che ieri ha compiuto 35 anni. Uno degli ... Due reti in 5 minuti segnate da Cavani e Simplicio che tagliarono le gambe dei torinesi. Ferrara fece ...

Almanacco del 12 - 01 - 2022 ore 07:30 ...da conto Il Granaio E vabbè sono una pioggia di Liliana Cavani Oliver Martinez Maddalena Corvaglia e Noi pronti a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e quindi ho un augurio di buon compleanno lo ...

Compleanno Cavani: lo festeggiamo con il video di una tripletta PAZZESCA Napolipiu.com Compleanno Cavani: lo festeggiamo con il video di tripletta PAZZESCA Ronaldo: "Sento il peso dell'età". Ad. Il tecnico Rangnick gli ha preferito Cavani, inserendolo solo a venti minuti dalla fine. (Eurosport IT) ...

Buon compleanno Valerio Mastandrea, Enza Sampò… Compleanno anche per: Enrico Musso ... Nicole Pelizzari, conduttrice tv; Edinson Cavani, calciatore Psg; Angel di Maria, calciatore Psg; Angela Bubba, scrittrice; Andrea Rossi, pallavolista; Veronica ...

