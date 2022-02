Clizia Incorvaia | le sue parole a pochi giorni dal parto | “Fiato corto | notti insonni…”

(Di lunedì 14 febbraio 2022)parla dell’imminenteche sta per arrivare. Ecco cosa ha detto.è un’influencer seguitissima sui social network che è diventata famosa per la sua passione per la moda che ha da sempre condiviso con i suoi followers. È stata la compagna del leader delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, da cui ha avuto una figlia, Nina.– Foto presa dal profilo Instagram dell’influencerHa partecipato a un’edizione del Grande Fratello Vip in cui ha incontrato il suo attuale compagno, Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. I due hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Da poco hanno svelato il nome del nascituro, Tommaso. Sui social...

è incinta del secondo figlio dopo la nascita della piccola Nina avuta da Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Paolo Ciavarro diventerà padre per la prima volta dopo aver ...... Si continua con alcune delle coppie più in vista del momento: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli , per loro l'amore è sbocciato proprio in tv; Paolo Ciavarro e, che stanno per ...Clizia Incorvaia parla dell’imminente parto che sta per arrivare. Ecco cosa ha detto. Clizia Incorvaia è un’influencer seguitissima sui social network che è diventata famosa per la sua passione per la ...Essendo San Valentino, le anticipazioni lanciate da Mediaset rivelano che ci saranno due ospiti speciali, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono innamorati proprio sotto le luci dei ...