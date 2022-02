Bologna-Inter | nerazzurri pronti al ricorso al Collegio di Garanzia per il 3-0 a tavolino

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L’non arretra e, dopo la sentenza della Corte Sportiva d’Appello della Figc, che ha respinto ilnerazzurro inerente al rinvio del match con il, proseguirà nuovamente per vie legali. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il club meneghino è pronto a inoltrare la medesima richiesta aldidel Coni; l’obiettivo della Beneamata è l’assegnazione del 3-0 aa discapito degli emiliani e a proprio favore. L’dunque non accetta l’effettivo responso della Figc e ha a disposizione 30 giorni per presentare le proprie ragioni al Coni. Qualora l’ultimo tentativo non andasse a buon fine, idovrebbero attendere una data disponibile per affrontare il, probabilmente ...