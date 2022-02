Biennale Arte, Franceschini “Occasione per ripartire” (Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sarà una Biennale di ripArtenza dopo gli anni passati. Dal deserto della pandemia ripartiremo a pieno ritmo. Una bella Occasione per il Paese a cui tutto il mondo guarderà e un'altra prova che l'Italia in molti settori riesce ad essere avanti”.Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Dario Franceschini nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto ideato da Eugenio Viola, curatore del Padiglione Italia per la Biennale di Venezia 2022, e da Gian Maria Tosatti, dal titolo “Storia della notte e destino delle comete”.“Il progetto espositivo presentato quest'anno da Eugenio Viola e da Gian Maria Tosatti è affascinante e attraversa diversi linguaggi artistici indagando le contraddizioni della contemporaneità e il rapporto tra uomo e natura. Sarà un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sarà unadi ripnza dopo gli anni passati. Dal deserto della pandemiamo a pieno ritmo. Una bellaper il Paese a cui tutto il mondo guarderà e un'altra prova che l'Italia in molti settori riesce ad essere avanti”.Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Darionel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto ideato da Eugenio Viola, curatore del Padiglione Italia per ladi Venezia 2022, e da Gian Maria Tosatti, dal titolo “Storia della notte e destino delle comete”.“Il progetto espositivo presentato quest'anno da Eugenio Viola e da Gian Maria Tosatti è affascinante e attraversa diversi linguaggi artistici indagando le contraddizioni della contemporaneità e il rapporto tra uomo e natura. Sarà un ...

Ultime Notizie dalla rete : Biennale Arte Franceschini 'La Biennale di Venezia riparte a pieno ritmo' Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, a margine della conferenza stampa 'Padiglione Italia alla 59esima Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia'. mat/mgg/mrv

Biennale Arte 2022 | Partecipazioni Nazionali La Biennale di Venezia Gian Maria Tosatti: l'arte deve essere catarsi di cambiamento Il tema è che dobbiamo svegliarci al presente, altrimenti moriamo". Lo ha detto, durante la presentazione del Padiglione Italia alla Biennale d'arte di Venezia, Gian Maria Tosatti, l'artista che ...

Cecilia Alemani: "La mia Biennale è quella delle artiste brave" Spettacoli e Cultura - La nuova direttrice dell'Esposizione internazionale di Venezia. Spero di poter dare voce al nostro tempo post-umano costruito su nuove alleanze tra specie ... ...

