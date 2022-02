Biathlon | Ingrid Tandrevold sui social | “Continuerò a combattere!”

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Uno scenario da tregenda quello di Zhangjiakou (Cina), sede delle gare diin queste Olimpiadi Invernali di Pechino. Neve e vento sono stati compagni di viaggio nell’inseguimento femminile delle atlete. Un’occasione però per rafforzare l’idea di una Marte Olsbu Røiseland semplicemente straordinaria: dopo l’oro nella sprint anche quello della pursuit, un back-to-back verificatosi a livello olimpico solo in una circostanza, ovvero quattro anni fa con la tedesca Laura Dahlmeier a PyeongChang. Una gara in cui si nutrivano aspettative in casa italiana con Dorothea Wierer, ma l’azzurra (bronzo nella sprint) non ha replicato la medesima prestazione al poligono e concluso in sesta piazza non senza qualche rammarico per una prestazione che avrebbe potuto essere migliore. Tuttavia, nel contesto difficile descritto, a colpire l’attenzione di tutti è stato anche quello che ...