Balneari: maggioranza lavora a mozione unitaria alla Camera (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb (Adnkronos) - La maggioranza sta dialogando alla Camera per definire una possibile mozione unitaria sulla Bolkestein, mentre l'aula sta discutendo della mozione presentata da FdI proprio su questo tema. Di mozione unitaria ha parlato in Sergio Battelli, del M5s, invocando lo stop a eventuali proroghe. Alessandro Batticlocchio, di FI, nel suo intervento ha elencato "gli impegni che Forza Italia chiederà di sottoscrivere alle altre forze politiche nell'ambito di una eventuale mozione. Sono le ragionevoli richieste del settore". La Lega, con Matteo Luigi Bianchi, ha spiegato che sulle concessioni "è necessario un intervento di riordino, una procedura organica ampia che comprenda non solo i Balneari ma anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb (Adnkronos) - Lasta dialogandoper definire una possibilesulla Bolkestein, mentre l'aula sta discutendo dellapresentata da FdI proprio su questo tema. Diha parlato in Sergio Battelli, del M5s, invocando lo stop a eventuali proroghe. Alessandro Batticlocchio, di FI, nel suo intervento ha elencato "gli impegni che Forza Italia chiederà di sottoscrivere alle altre forze politiche nell'ambito di una eventuale. Sono le ragionevoli richieste del settore". La Lega, con Matteo Luigi Bianchi, ha spiegato che sulle concessioni "è necessario un intervento di riordino, una procedura organica ampia che comprenda non solo ima anche ...

Advertising

ParliamoDiNews : Balneari: Battelli (M5s), `basta proroghe, dibattito per mozione maggioranza` – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina #… - ParliamoDiNews : Balneari: maggioranza lavora a mozione unitaria alla Camera – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina ##CaosCentrodestra… - TV7Benevento : Balneari: maggioranza lavora a mozione unitaria alla Camera - - TV7Benevento : Balneari: Battelli (M5s), 'basta proroghe, dibattito per mozione maggioranza' - - PolicyMaker_mag : Oggi in Aula Fratelli d’Italia proverà a irretire Lega e Forza Italia con la proposta di prorogare le concessioni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Balneari maggioranza L'ascensore sociale bloccato al Sud, l'economia del bonus e l'amore ai tempi dello smart working ... ma su questo la maggioranza è divisa. BONUS ECONOMY Draghi ha anche anticipato l'arrivo di nuovi ... in particolare, chiede da anni all'Italia di liberalizzare il settore degli stabilimenti balneari ...

Balneari all'ultima spiaggia: inizia la discussione sulla direttiva Bolkestein E la maggioranza comprende anche Lega, Forza Italia e centristi. A proposito di governo, qualche ... 'siamo tutti quanti al lavoro per trovare una soluzione che tuteli le imprese balneari italiane. ...

Balneari, la maggioranza lavora a una mozione unitaria Agenzia ANSA Balneari: Battelli (M5s), 'basta proroghe, dibattito per mozione maggioranza' Roma, 14 feb Sulle concessioni demaniali "bisogna aprire un dibattito ampio. Lo faremo anche per la redazione della mozione, che spero sia di maggioranza, di una maggioranza unita". Lo ha detto Sergio ...

Balneari: maggioranza lavora a mozione unitaria alla Camera Roma, 14 feb (Adnkronos) - La maggioranza sta dialogando alla Camera per definire ... una procedura organica ampia che comprenda non solo i balneari ma anche il codice di navigazione, con una ...

... ma su questo laè divisa. BONUS ECONOMY Draghi ha anche anticipato l'arrivo di nuovi ... in particolare, chiede da anni all'Italia di liberalizzare il settore degli stabilimenti...E lacomprende anche Lega, Forza Italia e centristi. A proposito di governo, qualche ... 'siamo tutti quanti al lavoro per trovare una soluzione che tuteli le impreseitaliane. ...Roma, 14 feb Sulle concessioni demaniali "bisogna aprire un dibattito ampio. Lo faremo anche per la redazione della mozione, che spero sia di maggioranza, di una maggioranza unita". Lo ha detto Sergio ...Roma, 14 feb (Adnkronos) - La maggioranza sta dialogando alla Camera per definire ... una procedura organica ampia che comprenda non solo i balneari ma anche il codice di navigazione, con una ...