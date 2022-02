Ancora donne pestate e derubate da immigrati: a Firenze tunisino in manette per doppia rapina (Di lunedì 14 febbraio 2022) Firenze, 14 feb — Degrado infinito e crimini alle stelle nell’inclusiva Firenze dell’amministrazione Nardella: a farne le spese sono principalmente le donne, molestate, picchiate e rapinate, la maggior parte delle volte per mano di extracomunitari che in Italia non dovrebbero nemmeno stare. E’ il caso del tunisino 26enne fermato oggi dalla polizia del capoluogo toscano, ritenuto responsabile di almeno due rapine violente, in via dei Pilastri e in via Gino Capponi. Lo riporta La Nazione. tunisino picchia e deruba due donne in 24 ore L’immigrato è ora sottoposto a fermo, accusato di avere rapinato, picchiandola, una 22enne spagnola. Il crimine è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 febbraio. Il tunisino l’avrebbe prima afferrata per i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 febbraio 2022), 14 feb — Degrado infinito e crimini alle stelle nell’inclusivadell’amministrazione Nardella: a farne le spese sono principalmente le, molestate, picchiate ete, la maggior parte delle volte per mano di extracomunitari che in Italia non dovrebbero nemmeno stare. E’ il caso del26enne fermato oggi dalla polizia del capoluogo toscano, ritenuto responsabile di almeno due rapine violente, in via dei Pilastri e in via Gino Capponi. Lo riporta La Nazione.picchia e deruba duein 24 ore L’immigrato è ora sottoposto a fermo, accusato di avereto, picchiandola, una 22enne spagnola. Il crimine è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 febbraio. Ill’avrebbe prima afferrata per i ...

Advertising

repubblica : Berlino, Valeria Bruni Tedeschi: “La libertà delle donne mature di mostrarsi è ancora tabù” [dalla nostra inviata A… - bordomichele : Ha gambe bellissime, una voce stupenda, è intelligente, ha la schiena dritta ed è una straordinaria artista. Questa… - fanpage : La diatriba tra Davide Maggio ed Emma è ancora una volta l’occasione per parlare di come si debba porre un freno al… - LukeHey96346144 : RT @IlPrimatoN: Dall'inclusiva Firenze di Nardella (per oggi) è tutto - paolaokaasan : RT @IlPrimatoN: Dall'inclusiva Firenze di Nardella (per oggi) è tutto -