Altra tragedia durante uno stage | muore studente di 16 anni Bianchi | «Più sicurezza nell’alternanza scuola-lavoro»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Aveva 16Giuseppe Lenoci, originario di Monte Urano (Fermo), morto in un incidente stradale nelle Marche. Si trovava a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica presso cui stava facendo unoaziendale. Il mezzo è andato a finire fuori strada contro un albero a Serra de’ Conti in pieno orario di. Chi guidava, un operaio di 37, invece, è rimasto ferito gravemente. Lostava frequentando il corso triennale presso il centro di formazione professionale “Artigianelli” di Fermo e stava svolgendo un corso di accompagnamento al, che prevedeva una parte di lezioni in aula e una parte pratica comepresso un’azienda. I corsi sono organizzati da enti di formazione del territorio e finanziati dalla Regione Marche. «È morto un ...

'Sono sconvolto e sto vivendo con immenso dolore questa' si limita a dire il sacerdote, ... 'Ci troviamo di fronte - conclude Redolfi - ad un'morte in un luogo di lavoro, dove uno ...La sindaca del comune del fermano, Moira Canigola, ha parlato di "indescrivibile" e di "un ... durante l'alternanza scuola lavoro, ci troviamo di fronte ad un'morte in un luogo di lavoro,...Roma, 14 feb. “Un altra tragedia. Questa volta un ragazzo di 16 anni morto durante uno stage. Che deve succedere perché si prenda atto che il sistema attuale non funziona?“ Lo afferma il segretario di ...Tante le reazioni che stanno arrivando in queste ore. “Un'altra tragedia. Questa volta un ragazzo di 16 anni morto durante uno stage. Che deve succedere perché si prenda atto che il sistema attuale ...