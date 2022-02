Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 15 febbraio 2022: le previsioni per domani (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo diverse settimane di tregua, di sole e di weekend con belle giornate, da oggi nel Lazio arriverà una perturbazione e domani ci saranno 24 ore all’insegna del maltempo, delle piogge e del freddo. Al punto che la Protezione Civile ha diramato un’Allerta meteo di colore giallo per criticità idrogeologica su tutto il territorio. CLICCA QUI PER IL BOLLETTINO Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 15 febbraio 2022 E’ Allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone del Lazio: la A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Bacini di Roma), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri). Sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo diverse settimane di tregua, di sole e di weekend con belle giornate, da oggi nelarriverà una perturbazione eci saranno 24 ore all’insegna del maltempo, delle piogge e del freddo. Al punto che la Protezione Civile ha diramato un’di colore giallo per criticità idrogeologica su tutto il territorio. CLICCA QUI PER IL BOLLETTINOe nel15E’gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone del: la A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Bacini di), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri). Sono ...

