Agrigento, bimba nasce in crisi di astinenza: ricoverata in terapia intensiva. La madre usava sostanze stupefacenti durante la gravidanza (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una bimba in crisi di astinenza neonatale è stata ricoverata, nella mattina del 14 febbraio, in terapia intensiva all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Al presidio ospedaliero del capoluogo la neonata è risultata positiva al drug-test dell’urina e, secondo le prime notizie, risultava essere in overdose da cocaina e cannabinoidi. Successivamente si è accertato che la bimba soffre invece di Sindrome di astinenza neonatale (San) in quanto, durante la gravidanza, è stata esposta a sostanze stupefacenti. La madre è infatti una tossicodipendente e il ricovero è stato effettuato “per complicazioni in seguito al parto”. Le forze dell’ordine hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Unaindineonatale è stata, nella mattina del 14 febbraio, inall’ospedale San Giovanni di Dio di. Al presidio ospedaliero del capoluogo la neonata è risultata positiva al drug-test dell’urina e, secondo le prime notizie, risultava essere in overdose da cocaina e cannabinoidi. Successivamente si è accertato che lasoffre invece di Sindrome dineonatale (San) in quanto,la, è stata esposta a. Laè infatti una tossicodipendente e il ricovero è stato effettuato “per complicazioni in seguito al parto”. Le forze dell’ordine hanno ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Agrigento, bimba nasce in crisi di astinenza: ricoverata in terapia intensiva. La madre usava sostanze stupefacenti du… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Agrigento, bimba nasce in crisi di astinenza: ricoverata in terapia intensiva. La madre usava sostanze stupefacenti du… - fattoquotidiano : Agrigento, bimba nasce in crisi di astinenza: ricoverata in terapia intensiva. La madre usava sostanze stupefacenti… - RisolutoOnline : Bimba con sindrome di astinenza neonatale di Licata trasferita al San Giovanni di Dio - statodelsud : Agrigento, bimba ricoverata in crisi d’astinenza neonatale: indagini -