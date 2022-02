Turbolenza in aereo | poi Il chirurgo di Treviso? Terrificante scoperta | cos' è successo al suo cervello

(Di domenica 13 febbraio 2022) Sembrava un semplice mal di testa, forse legato a unain volo sull'su cui aveva viaggiato, Invece per Ugo Grossi,39enne dell'ospedale di, la verità era molto più grave: insospettito dal dolore (insopportabile in piedi, inesistente da sdraiato) ha voluto sottoporsi ad alcuni accertamenti neurologici scoprendo così di essere stato colpito da una rarissima patologia legata proprio a quel volo in. Come spiega Leggo.it, si trattava di una ipotensione intracranica spontanea, "che colpisce in media una persona su 20mila all'anno". Durante il volo daa Lamezia Terme, di fatto, al dottor Grossi si sono bucate le meningi. Dopo una settimana di ricovero e un mese di riposo assoluto, ha deciso di descrvere la propria condizione clinica sullo ...

infoitinterno : Turbolenza in aereo, poi il mal di testa: chirurgo scopre di avere le meningi forate -

...Mentre i passeggeri del volo nazionale osservano la "Grande Mela" dall'aria scossi dalla... Alla notizia, dalla torre di controllo che monitora lo spaziodi New York, viene proposto un ...... da grilletto, è un volo per la Calabria durante il quale ho avuto un trauma sussultorio dacon il collo reclinato verso il mio bambino, che mi sedeva accanto ' . L'INTERVENTO La ...Non per rischio crollo, ma per interventi di messa in sicurezza. Leggi anche > Turbolenza in aereo, poi il mal di testa: chirurgo scopre di avere le meningi forate 745 giorni di cantiere attivo 24 ore ...A causarlo sarebbe stata una turbolenza in aereo, su un volo da Treviso a Lamezia Terme. Il dottor Grossi lo ha scoperto quasi per caso, quando dopo una settimana di ricovero e un mese di riposo ...