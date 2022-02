Team Gresini | le parole dei due piloti alla fine del terzo giorno di test

(Di domenica 13 febbraio 2022) È stata un’annata di MotoGP, quella archiviata qualche mese fa, davvero emozionante. Grande il duello tra Yamaha e Ducati, con Fabio Quartararo che ha duellato per buona parte della stagione con il nostro Francesco Bagnaia per il titolo mondiale del 2021. Il centauro francese, arrivato un certo punto della contesa, si è preso un distacco consistente andando a vincere il suo primo Mondialecon pieno merito. È stato l’anno delle restrizioni del Coronavirus, con la variante Omicron sullo sfondo che cominciava a prendere forza, capaci di modificare (anche) le abitudini della classe regina delle due ruote. Tra gli eventi rilevanti c’è anche stato il ritiro di Valentino Rossi, leggenda vivente della categoria. Il Dottore ha salutato dopo anni ed anni di successi. Una giornata che nessuno mai dimenticherà. Dopo una piccola pausa, è già tempo di tuffarsi nel 2022. Nello ...

Ultime Notizie dalla rete : Team Gresini

Con il crono di 1'31"060 il pilota spagnolo delRepsol Honda ha preceduto di 0"014 il francese ... 17esimo Marco Bezzecchi (Mooney VR46), 18esimo Fabio Di Giannatonio () e 19esimo Enea ...Con il crono di 1'31"060 il pilota spagnolo delRepsol Honda ha preceduto di 0"014 il francese ... 17esimo Marco Bezzecchi (Mooney VR46), 18esimo Fabio Di Giannatonio () e 19esimo Enea ...Nel complesso non è ancora abbastanza, ma in questi tre giorni siamo migliorati e sono contento di questo.” Il pilota del Team Gresini chiude con il sorriso la tre giorni di test in Indonesia ...Il pilota del Team Gresini ha lavorato con la squadra in ottica gara, lavorando sulle gomme e tralasciando il time-attack. Il feeling con la Ducati Desmosedici 2021 è sempre migliore e il #23 è ...