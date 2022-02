Short track, Pechino 2022: Pietro Sighel cade nella Finale A dei 500 metri, oro a Shaoang Liu (Di domenica 13 febbraio 2022) Epilogo amaro per Pietro Sighel nella Finale A dei 500 metri del Capital Indoor Stadium di Pechino (Cina), sede delle gare di Short track delle Olimpiadi Invernali 2022. L’atto conclusivo purtroppo per il classe ’99 di Baselga di Piné è finito prima dell’arrivo, vista la caduta di cui si è reso protagonista l’azzurro. Partito all’esterno da “quinto” Sighel doveva far fronte a una notevole difficoltà. Ci ha provato a recuperare, ma nel tentativo di accelerare i tempi è incappato in un errore che date le circostanze ci può stare. Indubbiamente, il talento non gli manca e nelle prossime competizioni lo vedremo sicuramente tra i ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Epilogo amaro perA dei 500del Capital Indoor Stadium di(Cina), sede delle gare didelle Olimpiadi Invernali. L’atto conclusivo purtroppo per il classe ’99 di Baselga di Piné è finito prima dell’arrivo, vista la caduta di cui si è reso protagonista l’azzurro. Partito all’esterno da “quinto”doveva far fronte a una notevole difficoltà. Ci ha provato a recuperare, ma nel tentativo di accelerare i tempi è incappato in un errore che date le circostanze ci può stare. Indubbiamente, il talento non gli manca e nelle prossime competizioni lo vedremo sicuramente tra i ...

ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - ItaliaTeam_it : Quarti, semifinale e finale. Un percorso d’argento per la staffetta mista di short track #ItaliaTeam! ???? GRANDISS… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - OA_Sport : #SHORTTRACK Caduta per Pietro Sighel nella Finale dei 500 metri, il titolo olimpico va a Shaoang Liu #Beijing2022 - sportface2016 : #Pechino2022, #shorttrack: Pietro #Sighel cade nella finale dei 500 metri, azzurre quinte in staffetta… -