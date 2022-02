Sci alpino | cambia l’orario della prova della discesa! Il nuovo programma con Sofia Goggia

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) Continua are ildello scialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: dopo la cancellazionecronometrata odiernadiscesa femminile, quella prevista domani, lunedì 14 febbraio, è stata spostata in avanti di due ore ed è ora prevista alle ore 06.00 italiane. Per quello che sarà l’ultimo test primagara che assegnerà le medaglie, saranno in pista per l’Italia ben sette atlete: al via Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago,e Francesca Marsaglia. L’ultimacronometratadiscesa femminile dello scialle Olimpiadi ...