Scherma, Coppa del Mondo Barcellona: terzo posto per l’Italia nella spada a squadre (Di domenica 13 febbraio 2022) Si chiude con un terzo posto nella gara a squadre l’appuntamento di Coppa del Mondo di spada femminile per l’Italia. Federica Isola, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Roberta Marzani replicano il piazzamento della tappa di Tallin vincendo la finalina per l’ultimo gradino del podio con la Germania. Le ragazze del ct Dario Chiadò hanno iniziato il loro cammino dal tabellone dei 16, trionfando per 36-28 con l’Argentina, per poi conquistare la semifinale all’ultima stoccata contro gli Stati Uniti grazie ad una prodezza della Santuccio. Arrivate fra le migliori quattro, non c’è stata storia con la Francia, vincitrice per 42-35 per poi trionfare anche nella finale con la Russia. Per le azzurre è arrivata dunque la finale per il ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Si chiude con ungara al’appuntamento dideldifemminile per. Federica Isola, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Roberta Marzani replicano il piazzamento della tappa di Tallin vincendo la finalina per l’ultimo gradino del podio con la Germania. Le ragazze del ct Dario Chiadò hanno iniziato il loro cammino dal tabellone dei 16, trionfando per 36-28 con l’Argentina, per poi conquistare la semifinale all’ultima stoccata contro gli Stati Uniti grazie ad una prodezza della Santuccio. Arrivate fra le migliori quattro, non c’è stata storia con la Francia, vincitrice per 42-35 per poi trionfare anchefinale con la Russia. Per le azzurre è arrivata dunque la finale per il ...

