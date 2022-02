Sassuolo-Roma, confronto Berardi-Mourinho. La panchina giallorossa: “Simulatore” (Di domenica 13 febbraio 2022) Finale teso in Sassuolo-Roma, sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. All’83’, infatti, c’è stato un fallo di Kumbulla su Berardi, con quest’ultimo che si è subito buttato a terra molto dolorante. Il difensore giallorosso ha ricevuto anche un cartellino giallo. A quel punto si è intromesso anche Josè Mourinho, che ha avuto un diverbio inizialmente anche piuttosto acceso con l’attaccante della Nazionale. I due, poi, si sono spiegati. Il chiarimento non è sicuramente avvenuto con la panchina dei capitolini, che ha urlato al giocatore neroverde di essere un Simulatore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Finale teso in, sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. All’83’, infatti, c’è stato un fallo di Kumbulla su, con quest’ultimo che si è subito buttato a terra molto dolorante. Il difensore giallorosso ha ricevuto anche un cartellino giallo. A quel punto si è intromesso anche Josè, che ha avuto un diverbio inizialmente anche piuttosto acceso con l’attaccante della Nazionale. I due, poi, si sono spiegati. Il chiarimento non è sicuramente avvenuto con ladei capitolini, che ha urlato al giocatore neroverde di essere un. SportFace.

