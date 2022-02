Rugby | Sei Nazioni 2022 | Crowley dopo Italia-Inghilterra | “Serve un salto di qualità”

(Di domenica 13 febbraio 2022) “Partita completamente diversa rispetto a quella della settimana scorsa in Francia. Sul breakdown, gli inglesi hanno scelto di rimanere sempre in piedi e noi abbiamo trovato difficoltà importanti nel gestire il nostro gioco partendo da quella base. Non sono mancate le occasioni, nel secondo tempo in particolare ne abbiamo avute, se sfruttate avremmo potuto portare a casa punti importanti. Soltanto che a questo livello, con occasioni di questo tipo, le altre fanno punti e noi oggi invece no: qui dobbiamo certamente fare undi“. Queste sono le parole Kieran, al termine di, sfida valevole il Guinnes Sei. Il commissario tecnico degli azzurri ha palesato rammaricoil 33-0 in favore britannici, ...

E allo scadere del primo quarto di gioco, dopo l'ennesima touche offensiva, arriva una lunga azione sul limite dell'area e, alla fine, è Jamie George ad andare oltre e Inghilterra che scappa via sullo ......- Sky Sport UNO e Sky Sport Arena e in chiaro su TV8 e in streaming su NOW 18.00 Postpartita... A tanti protagonisti della storia delazzurro sarà chiesto di rivivere ricordi e condividere ...Rugby sei Nazioni, sconfitta numero 34. La giovane Italia non decolla e perde con l’Inghilterra 33-0. Tanta generosità, tanti errori, poca pazienza e concretezza in attacco. Buona la difesa sottoposta ...Saranno pure tempi pandemici e di non facili trasferte, ma anche questa latitanza del pubblico è un'altra amarezza da mandare giù. 15 Edoardo Padovani Benetton Rugby, 31 caps), 14 Federico Mori ...