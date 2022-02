Pozzuoli-Monterusciello | doposcuola gratis a chi ha bisogno

(Di domenica 13 febbraio 2022) In questo periodo difficile soprattutto per i più piccoli e per la loro formazione, un team di volontari dell’associazione “Nessuno Escluso” ha avviato un supporto scolastico gratuito a Monteruscello. Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie e sarà svolto presso le Chiese Santa Maria Degli Angeli e Santa Chiara. I posti Il Blog di Giò.

