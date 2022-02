Massimo Lopez ‘distrugge’ Fazio: quel rovinoso retroscena sul conduttore (Di domenica 13 febbraio 2022) Massimo Lopez sentenzia sul conduttore Fabio Fazio, la confidenza fa nascere “strani” dissapori che colpiscono il mite genovese. Il salotto di Che tempo che fa si arricchisce di una coppia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 13 febbraio 2022)sentenzia sulFabio, la confidenza fa nascere “strani” dissapori che colpiscono il mite genovese. Il salotto di Che tempo che fa si arricchisce di una coppia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

sbaracadau : @pigriziamoratti ma vaaa tranquillo che stasera Biden fa la telefonata infinita stile spot di massimo lopez della t… - JAY98_Slytherin : Ma è MASSIMO LOPEZ? #ilcantantemascherato - _cIarissa_ : O è Malgioglio o uno dei suoi tanti imitatori quindi dico Massimo Lopez #ilcantantemascherato - Etregue : ??????grande John, senti come sona 'sto pezzo...ma soprattutto un massimo lopez in forma araldica - eliasoregaroli : Il @BresciaOfficial è terzo in @Lega_B a due punti dalla vetta, ma Massimo Cellino decide di esonerare l'allenatore… -