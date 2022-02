Manila Nazzaro rivela la verità sui vaccini al GF Vip | “Io l’ho fatto oggi”

Leggi su biccy

(Di domenica 13 febbraio 2022) La campagna vaccinale continua a gonfie vele in Italia e questo riguarda anche per i vipponi del GF Vip, dae Giucas a Katia Ricciarelli. La settimana scorsa la cantante lirica ha confessato sottovoce di aver ricevuto la terza dose: “Sì non so, mi hanno detto che non dovrei dirlo, ma adesso lo dico: prima mi hannoil vaccino per questo sono un po’ rinco, tutto qui ecco“. Dopo Katia è toccato a Giucas e Nathaly Caldonazzo, che ad Antonio Medugno ha spiegato che hanno iniziato dagli over 50 a somministrare le terze dosi.parla deial GF Vip. In questi giorni è toccato anche ad Alessandro Basciano e. La Miss Italia mentre chiacchierava con Miriana Trevisan, ha confessato di essere stata con il ...