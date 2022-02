Malinovskyi fa partire il bolide: si interrompe l’imbattibilità della Juve (Di domenica 13 febbraio 2022) . Grandissima conclusione dell’ucraino Una bomba da fuori di Ruslan Malinovskyi ha sbloccato Atalanta Juve ad un quarto d’ora dalla fine del match. L’ucraino ha fatto partire un sinistro terrificante dalla lunga distanza, dopo un calcio di punizione a due. Nulla da fare per la Juventus e Szczesny, che interrompe così a 381 minuti la sua striscia di imbattibilità in campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) . Grandissima conclusione dell’ucraino Una bomba da fuori di Ruslanha sbloccato Atalantaad un quarto d’ora dalla fine del match. L’ucraino ha fattoun sinistro terrificante dalla lunga distanza, dopo un calcio di punizione a due. Nulla da fare per lantus e Szczesny, checosì a 381 minuti la sua striscia di imbattibilità in campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

top_ignos : RT @Mengox01: malinovskyi si è voluto regalare l’eurogol prima di partire per la leva militare per la terza guerra mondiale #AtalantaJuve - Mengox01 : malinovskyi si è voluto regalare l’eurogol prima di partire per la leva militare per la terza guerra mondiale #AtalantaJuve -