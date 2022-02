Lutto per Laura Chiatti: il commovente messaggio sui social (Di domenica 13 febbraio 2022) L’attrice Laura Chiatti oggi fa un triste annuncio sul suo Instagram, un Lutto improvviso ha sconvolto la vita della moglie di Marco Bocci. Laura Chiatti, l’attrice bellissima dagli occhi di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 13 febbraio 2022) L’attriceoggi fa un triste annuncio sul suo Instagram, unimprovviso ha sconvolto la vita della moglie di Marco Bocci., l’attrice bellissima dagli occhi di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

old_marlet : RT @CaritasItaliana: ???? Condoglianze alla famiglia e a tutta @caritas_milano per questo lutto. Siamo vicini nella preghiera per Tommaso. - NazioneGrosseto : Donna morta nel canale dopo il fuoristrada Città in lutto: messaggi per Felicita Ciufo - Mis_Strozzo : @Reuters E si veste a lutto per andare a giocare con i bambini? Il mostro. - infoitcultura : Lutto per Laura Chiatti: morta l’amica Elena. L’addio sui social: “Solo tre giorni fa… - infoitcultura : Laura Chiatti, drammatico lutto per l’attrice: “Ciao amore mio” -