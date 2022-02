Love is in the air anticipazioni 14 febbraio 2022, il progetto di Aydan (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella puntata di Love is in the air di lunedì 14 febbraio 2022 la madre di Serkan, la signora Aydan chiede a Kemal se è disposto a finanziare un progetto riguardante il porto turistico insieme alla signora Deniz. Ma le cose alla fine non vanno come aveva sperato da donna. Che cosa deciderà di fare in merito? Se cercate curiosità sui protagonisti della soap opera turca, potete collegarvi al sito Mediaset Infinity, dove troverete inoltre anche dei video con brevi anteprime. Soleil Sorge nella bufera In un intervento pubblico, un noto volto tv sferra delle dure accuse alla papabile finalista del reality dei vip: i dettagli Trame di Love is in the air del 14 febbraio ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella puntata diis in the air di lunedì 14la madre di Serkan, la signorachiede a Kemal se è disposto a finanziare unriguardante il porto turistico insieme alla signora Deniz. Ma le cose alla fine non vanno come aveva sperato da donna. Che cosa deciderà di fare in merito? Se cercate curiosità sui protagonisti della soap opera turca, potete collegarvi al sito Mediaset Infinity, dove troverete inoltre anche dei video con brevi anteprime. Soleil Sorge nella bufera In un intervento pubblico, un noto volto tv sferra delle dure accuse alla papabile finalista del reality dei vip: i dettagli Trame diis in the air del 14...

