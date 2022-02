LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Pol Espargarò in testa, poi Quartararo, Aleix Espargarò e Bagnaia (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.42 Queste sono state alcune delle dichiarazioni del torinese classe 1997 (nel frattempo tornato in pit) al termine della sessione di ieri: “Non siamo ancora al 100% del potenziale della moto, che è più alto, ma abbiamo trovato delle soluzioni interessanti e credo che abbiamo tirato fuori l’80% del potenziale della GP22, quindi abbiamo ancora del lavoro da fare“. 04.39 Pecco Bagnaia torna in pista per un nuovo stint, il ducatista è attualmente quarto con l’1’31?436 trovato al tredicesimo dei venticinque giri sino a qui completati. 04.36 Rientra ora in pit Marc Marquez che ha fin qui completato ventitrè giri trovando il suo miglior crono di giornata nel quarto (1’32?201). 04.33 In pista Bagnaia, Rins, Vinales, Marini, Nakagami, Bezzecchi, OLIVEira e Marc ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.42 Queste sono state alcune delle dichiarazioni del torinese classe 1997 (nel frattempo tornato in pit) al termine della sessione di ieri: “Non siamo ancora al 100% del potenziale della moto, che è più alto, ma abbiamo trovato delle soluzioni interessanti e credo che abbiamo tirato fuori l’80% del potenziale della GP22, quindi abbiamo ancora del lavoro da fare“. 04.39 Peccotorna in pista per un nuovo stint, il ducatista è attualmente quarto con l’1’31?436 trovato al tredicesimo dei venticinque giri sino a qui completati. 04.36 Rientra ora in pit Marc Marquez che ha fin qui completato ventitrè giri trovando il suo miglior crono di giornata nel quarto (1’32?201). 04.33 In pista, Rins, Vinales, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Oira e Marc ...

