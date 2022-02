L’amica Geniale: i look più belli di Gaia Girace, Lila nella fiction (Di domenica 13 febbraio 2022) La nuova stagione della serie è partita e domenica 13 febbraio 2022, su RaiUno, va in onda la puntata numero tre. La giovanissima interprete è già un'icona di stile e lo ha anche dimostrato sul palco di Sanremo 2022: ecco quindi tre suoi outfit da ricordare. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di domenica 13 febbraio 2022) La nuova stagione della serie è partita e domenica 13 febbraio 2022, su RaiUno, va in onda la puntata numero tre. La giovanissima interprete è già un'icona di stile e lo ha anche dimostrato sul palco di Sanremo 2022: ecco quindi tre suoi outfit da ricordare. L'articolo proviene da DireDonna.

