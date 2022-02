La Roma pareggia nel recupero, 2 - 2 contro il Sassuolo (Di domenica 13 febbraio 2022) Un gol di Cristante validato dalla Gol line technology ha permesso alla Roma di uscire con un punto dal campo del Sassuolo. Di Abraham il momentaneo vantaggio su calcio di rigore, ribaltato poi da una ... Leggi su globalist (Di domenica 13 febbraio 2022) Un gol di Cristante validato dalla Gol line technology ha permesso alladi uscire con un punto dal campo del. Di Abraham il momentaneo vantaggio su calcio di rigore, ribaltato poi da una ...

