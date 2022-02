Infortunio Politano | ci sarà contro il Barcellona?

(Di domenica 13 febbraio 2022) Durante la sfida di ieri tra Napoli e Inter, l’attaccante azzurro Matteoè stato costretto alla sostituzione forzata dopo neanche mezz’ora di gioco, lasciando spazio ad un deludente Eljif Elmas. NapoliIl comunicato ufficiale del Napoli, diramato al termine della gara, specifica un risentimento muscolare al polpaccio destro. A questo punto, come riporta Tuttosport, non è facile stabilire fin da ora se l’attaccante cio meno nella sfida di andatail, in programma questo giovedì alle 18.45 al Camp Nou. Notizie più certe arriveranno certamente nei prossimi giorni.

Il Napoli perde Politano e Lobotka. Per entrambi i calciatori si tratta di problemi muscolari, in dubbio per l'Europa League. Politano è uscito già nel primo tempo della sfida Napoli - Inter, a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro. Stanislav Lobotka è uscito malconci dalla partita contro l'Inter.