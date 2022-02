Grande Fratello Vip: baci roventi per festeggiare San Valentino (Di domenica 13 febbraio 2022) La festa degli innamorati è arrivata al Grande Fratello Vip 6. Gli autori del reality show hanno proposto un gioco “piccante” ai concorrenti e alcuni di loro si sono subito sbizzarriti con baci e coccole roventi. La proposta degli autori In occasione di San Valentino, gli autori hanno proposto un gioco ai “vipponi”. Scendendo nel dettaglio, è stata recapitata una busta ai concorrenti in cui veniva chiesto di formare delle coppie. Successivamente i coinquilini della casa più spiata d’Italia dovevano mangiare dieci Mikado (prodrotto sponsor del reality show) nel minor tempo possibile. Queste le parole riportate nel comunicato: “Prima di tutto dovrete scegliere le coppie. Dapprima nel corso dell’allenamento, poi nel corso della sfida che avverrà in Confessionale. Il tempo totale è contenuto nella busta ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 13 febbraio 2022) La festa degli innamorati è arrivata alVip 6. Gli autori del reality show hanno proposto un gioco “piccante” ai concorrenti e alcuni di loro si sono subito sbizzarriti cone coccole. La proposta degli autori In occasione di San, gli autori hanno proposto un gioco ai “vipponi”. Scendendo nel dettaglio, è stata recapitata una busta ai concorrenti in cui veniva chiesto di formare delle coppie. Successivamente i coinquilini della casa più spiata d’Italia dovevano mangiare dieci Mikado (prodrotto sponsor del reality show) nel minor tempo possibile. Queste le parole riportate nel comunicato: “Prima di tutto dovrete scegliere le coppie. Dapprima nel corso dell’allenamento, poi nel corso della sfida che avverrà in Confessionale. Il tempo totale è contenuto nella busta ...

Grande Fratello Vip, Federica Calemme svela il nome del suo vincitore: "Deve vincere lei" ComingSoon.it Torna l’oroscopo di Barù Già posizionata la classifica dei segni sul frigorifero e già visionata da alcuni VIP della Casa del Grande Fratello, il concorrente inizia ad esporre le volontà di Cosimo, maestro di astrologia, sul ...

Arriva San Valentino al Grande Fratello Vip, esplosione di baci Sta per arrivare la festa di San Valentino, e per tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip è venuto il momento di mettersi alla prova. La produzione del GFVip ha infatti lanciato ...

