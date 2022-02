Furio Valcareggi ricorda il padre Ferruccio al Museo del Calcio (Di domenica 13 febbraio 2022) “Caro babbo, nel giorno del tuo compleanno sono venuto al Museo del Calcio perché questa è la tua casa”. Furio Valcareggi con una visita al Museo del Calcio ha ricordato il padre in una data speciale, soffermandosi, in particolare, davanti alla giacca della divisa indossata dal padre ad Euro’68. Ha raccontato anche la chiamata di Ferruccio Valcareggi alla guida della Nazionale. “Nel 1966 abitavamo in piazza Fardella a Firenze e non fu facile per il presidente Artemio Franchi rintracciare mio padre perché il nostro numero di telefono non era sull’elenco. Appena ci comunicò la notizia in famiglia fu una festa.” “Mi ha fatto piacere vedere la divisa di mio padre accanto ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 13 febbraio 2022) “Caro babbo, nel giorno del tuo compleanno sono venuto aldelperché questa è la tua casa”.con una visita aldelhato ilin una data speciale, soffermandosi, in particolare, davanti alla giacca della divisa indossata dalad Euro’68. Ha raccontato anche la chiamata dialla guida della Nazionale. “Nel 1966 abitavamo in piazza Fardella a Firenze e non fu facile per il presidente Artemio Franchi rintracciare mioperché il nostro numero di telefono non era sull’elenco. Appena ci comunicò la notizia in famiglia fu una festa.” “Mi ha fatto piacere vedere la divisa di mioaccanto ...

