F1 | Yuki Tsunoda | “È stato particolarmente difficile abituarsi Avevo lo stesso approccio della F2”

(Di lunedì 14 febbraio 2022)esprime il proprio parere in vista dell’imminente stagione agonistica. Il giapponese si prepara per il test di Barcellona di settimana prossima e per la presentazionenuova AlphaTauri che si terrà domani a pochi giorni di distanza da McLaren, Aston Martin e Red Bull. Il teammate del francese Pierre Gasly si prepara per la stagione a tempo pieno nel ‘Circus’ dopo un primo anno ricco abbastanza incostante. Il miglior rookieFIA F2 2020 ha l’opportunità di rifarsi con le inedite monoposto, un’incognita per tutti. Il 21enne nativo di Sagamihara ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Èalla F1.lo...

Advertising

wolfsxtar : io e miei amici puntando tutto su yuki tsunoda per il 2022 perché noi veri tsunoders - ricc3iardo : Pierre Gasly e Yuki Tsunoda: È UNA QUESTIONE DI... CHI CHI CHIMICA. Che combo ? -

Ultime Notizie dalla rete : Yuki Tsunoda

OA Sport

Il campionato scorso avrebbe persino potuto essere migliore per la 'sorella minore' della Red Bull se solo il giovane debuttantefosse riuscito a fornire prestazioni simili a quelle di ...... il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, al meno pagato tra i piloti, che quest'anno sarà il pilota dell'Alpha Tauri. La classifica degli stipendi degli uomini più veloci del ...Yuki Tsunoda esprime il proprio parere in vista dell’imminente stagione agonistica. Il giapponese si prepara per il test di Barcellona di settimana prossima e per la presentazione della nuova ...Pierre Gasly has described his entertaining and sometimes embarrassing experiences as team-mate of Yuki Tsunoda. Gasly has become the established lead driver at AlphaTauri, going from strength to ...