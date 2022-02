De Jong salva il Barça al 96' | il derby con l' Espanyol finisce 2 - 2

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Un punto afferrato acciuffato per i capelli dopo una serata che sembrava stregata. Così ilpuò festeggiare il 2 - 2 in pieno recupero in casa dell', quando ormai il popolo perico ...

Advertising

tcm24com : De Jong salva il Barcellona dalla sconfitta nel derby contro l'Espanyol #laliga #espanyol #barcellona - sportface2016 : #Liga: #DeJong al 96' salva il #Barcellona, il derby con l'#Espanyol termina 2-2 - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Luuk De Jong al 97' salva Xavi e il Barcellona: con l’Espanyol finisce… - napolista : De Jong (segna sempre lui) al 96esimo salva il Barcellona nel derby: 2-2 con l’Espanyol Xavi lo aveva lasciato in… -

Ultime Notizie dalla rete : Jong salva

Ma al 96' Depiazza la zampata che vale il pareggio dopo la rimonta casalinga firmata da Darder e Raul De Tomas. Il punto conquistato al Coornellà permette al Barça di conservare il quarto posto ...Qualche problema per deche lascia il posto al 29 per Sanz. Alla mezz'ora occasione per Carracedo ma la difesa si. Al 33 traversa centrata da Dembele : il giocatore riceve palla al limite ...Il Barcellona di Xavi sembra destinata alla sconfitta e la partita si incattivisce anche con due espulsioni (Pique e Melamed). E' Luuk De Jong a salvare i blaugrana con il gol del 2-2 al 97'.Sembra fatta per l’Espanyol, ma un maxi recupero per le espulsioni di Pique e Melamed salva il Barcellona: sull’ultima azione della partita, infatti, Luuk De Jong sigla il 2-2 finale. Condividi: Fai ...