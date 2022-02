Covid, Speranza: “Italia con i vaccini ha retto davanti a un’ondata terrificante” (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA – “Grazie ai vaccini abbiamo retto davanti a questa ondata” del Covid “terrificante, con oltre 200mila contagi al giorno. Siamo arrivati a 1.700 persone in terapia intensiva, ma nei momenti peggiori eravamo arrivati a 4.000 persone. Abbiamo retto grazie a una campagna di vaccinazione straordinaria”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Mezz’ora in più su ‘Rai3’, ricordando che l’ondata di Omicron “ha provocato più casi nell’ultimo mese e mezzo che in tutta la pandemia”. “Il 91% delle persone over 12 si sono vaccinate e gli ospedali hanno evitato una pressione incredibile – ha sottolineato il ministro – La quota più grande di ospedalizzazioni è figlia di persone non vaccinate. I non vaccinati sono solo il 9% che quando va in ospedale produce la ... Leggi su lopinionista (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA – “Grazie aiabbiamoa questa ondata” del, con oltre 200mila contagi al giorno. Siamo arrivati a 1.700 persone in terapia intensiva, ma nei momenti peggiori eravamo arrivati a 4.000 persone. Abbiamograzie a una campagna di vaccinazione straordinaria”. Così il ministro della Salute Roberto, ospite di Mezz’ora in più su ‘Rai3’, ricordando che l’ondata di Omicron “ha provocato più casi nell’ultimo mese e mezzo che in tutta la pandemia”. “Il 91% delle persone over 12 si sono vaccinate e gli ospedali hanno evitato una pressione incredibile – ha sottolineato il ministro – La quota più grande di ospedalizzazioni è figlia di persone non vaccinate. I non vaccinati sono solo il 9% che quando va in ospedale produce la ...

Advertising

NicolaPorro : Dall’altro ieri sono state aggiornate le linee guida, ma rimangono forti ombre sulla gestione covid di #Speranza e… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Stiamo piegando la curva, mascherine fondamentali: metterle sempre al chiuso'… - Adnkronos : #Covid in Italia, #Speranza: 'L’Italia con i vaccini ha retto davanti a ondata terribile'. - Alberto93383706 : RT @ChanceGardiner: Consiglio di Stato: Legittime le linee guida di Speranza sulle cure a casa. 'Mere raccomandazioni e non prescrizioni co… - FrancoScarsell2 : In merito all'andamento del Covid,il ministro della Speranza,guarda al futuro con ottimismo.”Stiamo piegando la cur… -