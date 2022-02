Advertising

rietin_vetrina : Covid Lazio domenica 13 febbraio, meno di 6.000 nuovi casi. RT in calo - GazzettinoGolfo : #COVID19 - Covid, oggi nel Lazio 5.946 nuovi casi e 6 decessi - - G23Mld : Covid Lazio, 13 febbraio, 5.946 positivi e 6 morti. D'Amato: 'Pronti per vaccino #Novavax' - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Covid: Lazio, 5.946 nuovi casi (-1.168) e 6 decessi. Calo dei ricoverati (-31), ma salgono le terapie intensive (+3) #AN… - AnsaRomaLazio : Covid: Lazio, 5.946 nuovi casi (-1.168) e 6 decessi. Calo dei ricoverati (-31), ma salgono le terapie intensive (+3… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Dati dalle Regioni, Ecdc: "La pandemia non è finita, Omicron non sarà l'ultima variante" Fine stato emergenza: cosa cambia dal 31 marzo 2022, 13 febbraio, 5.946 positivi e 6 morti. ...Sono 5.946 i nuovi casi positivi al19 registrati oggi nelsu 13.851 tamponi molecolari e 40.850 tamponi antigenici per un totale di 54.701 tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I decessi sono 6 . La ...Sono 51.959 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore ... Oggi la regione con il maggior numero di casi e’ nuovamente il Lazio con 5.946 contagi, seguito da Campania (+5.615), Lombardia (+5.247), ...In Italia continua a calare la curva dei contagi Covid. Da registrare anche un numero ... le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lazio (5.946), Campania (5.615) e Lombardia (5.247).