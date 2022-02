Che tempo che fa anticipazioni, tutti gli ospiti della puntata: in studio arriva Gianni Morandi (Di domenica 13 febbraio 2022) Il nuovo appuntamento con Che tempo che fa va in onda domenica 13 febbraio 2022. In prima serata su Rai3 torna la trasmissione con Fabio Fazio alla quale partecipa il cast fisso capitanato dalla simpatica Luciana Littizzetto e dalla sempre elegante Filippa Lagerbåck a fare da apripista alle incursioni di Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed ovviamente Orietta Berti. Nello studio tra i tanti altri ospiti arriva anche Gianni Morandi, uno dei volti più iconici dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Scopri chi sono tutti gli ospiti della puntata in onda oggi su Rai 3. Che tempo che fa: tutti gli ospiti di domenica 13 febbraio ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 febbraio 2022) Il nuovo appuntamento con Cheche fa va in onda domenica 13 febbraio 2022. In prima serata su Rai3 torna la trasmissione con Fabio Fazio alla quale partecipa il cast fisso capitanato dalla simpatica Luciana Littizzetto e dalla sempre elegante Filippa Lagerbåck a fare da apripista alle incursioni di Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed ovviamente Orietta Berti. Nellotra i tanti altrianche, uno dei volti più iconici dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Scopri chi sonogliin onda oggi su Rai 3. Cheche fa:glidi domenica 13 febbraio ...

Advertising

TheoHernandez : Una storia d’amore che non conosce tempo ???? Il sogno rossonero va avanti e io sono molto felice di continuare a fa… - AlbertoBagnai : Tutte cose che sapete già perché qualcuno ve le ha dette da tempo (lui all’epoca guardava ai grillini con simpatia)… - riotta : Manca dalle analisi, oh così sottili, degli analisti nostrani che #Ucraina ha scelto, già prima rivoluzione #Maidan… - Resilienza83 : Posso dire che sono veramente veramente SATURA di leggere che paragonate Pierpaolo a Basciano e lui e Giulia alla N… - vi_vi_vi2 : 'Sinceramente, la cosa deludente è che con così tanto tempo per sviluppare il motore, non abbiamo nulla' -