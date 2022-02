Caserta | “Oggi meritava il Benevento In un mese ci giochiamo il campionato”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiLecce – Le parole di Fabioal termine della gara di Serie B che ha visto ilgiocare sul campo del Lecce. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Via del Mare” per affrontare la formazione di Marco Baroni. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i pugliesi. Scelte – Dettate un po’ in base alle caratteristiche dell’avversario perché ho visto diverse partite del Lecce e abbiamo cercato di preparare la partita per sorprenderli. I ragazzi hanno fatto molto bene, soprattutto il primo tempo. Peccato, perché in queste partite quando vai in vantaggio meritamente e hai due, tre palle gol che non riesci a concretizzare, poi subisci il pareggio e diventa tutto più complicato. Di fronte avevamo una squadra forte che merita di stare in quella ...