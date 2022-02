Carnevali si sbilancia sul futuro dell’attaccante | “Vorremmo tenerlo | ma servono degli addii”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 13 febbraio 2022) Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del calcio d’inizio del match contro la Roma, l’ad del Sassuolo Giovanniha parlato anche di mercato. Chiusa la finestra invernale di calciomercato, si pensa già alla prossima, che considerando le premesse potrebbe riservare un’estate non poco rovente. CAPITOLO FRATTESI L’ex attaccante e allenatore, oggi amministratore delegato neroverde, si è soffermato sul centrocampista Davide Frattesi, acquistato dalla Roma e che detiene ancora il 30% su una possibile vendita: “La Roma non era intenzionata a cederlo, ma abbiamo creduto tanto in quel ragazzo e oggi si sta dimostrando un giocatore importante per noi. Ci sono delle richieste, ma è giovane e deve ancora dimostrare tanto. Speriamo continui così“. ILDI BERARDI L’attenzione si è poi focalizzata sul reparto offensivo del club: ...