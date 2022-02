Capello non ha dubbi: “Juve completa, ma lo scudetto è già di un’altra” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Subito dopo lo spareggio Champions tra Juventus e Atalanta, Fabio Capello è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare il match del Gewiss Stadium. L’ex calciatore e allenatore riconosce i giusti meriti ai bianconeri, che dopo l’acquisto di Vlahovic hanno ritrovato entusiasmo e motivazione, tuttavia ritiene che la corsa scudetto sia già chiusa. Juventus, Atalanta, Serie A LE PAROLE A suo avviso, infatti, la squadra di Allegri adesso è più completa, ma per il tricolore vede in corsa solo i nerazzurri di Inzaghi: “Vlahovic ha cambiato la squadra in termini di verticalizzazioni, Morata gioca dove rende di più e questa sera mi ha entusiasmato anche Dybala, perché si vedeva che voleva trascinare“. “La Juventus può battere chiunque – aggiunge – e ora è una squadra ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 14 febbraio 2022) Subito dopo lo spareggio Champions trantus e Atalanta, Fabioè intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare il match del Gewiss Stadium. L’ex calciatore e allenatore riconosce i giusti meriti ai bianconeri, che dopo l’acquisto di Vlahovic hanno ritrovato entusiasmo e motivazione, tuttavia ritiene che la corsasia già chiusa.ntus, Atalanta, Serie A LE PAROLE A suo avviso, infatti, la squadra di Allegri adesso è più, ma per il tricolore vede in corsa solo i nerazzurri di Inzaghi: “Vlahovic ha cambiato la squadra in termini di verticalizzazioni, Morata gioca dove rende di più e questa sera mi ha entusiasmato anche Dybala, perché si vedeva che voleva trascinare“. “Lantus può battere chiunque – aggiunge – e ora è una squadra ...

