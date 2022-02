Calcio: Serie A. Allegri 'Buon punto, Danilo ha fatto un gol super' (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Lo scudetto lo vince l'Inter, Vlahovic deve restare sereno" BERGAMO - "Sarebbe stato un dispiacere perdere una partita giocata bene tecnicamente. La squadra ci ha creduto sino alla fine, Danilo ha ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Lo scudetto lo vince l'Inter, Vlahovic deve restare sereno" BERGAMO - "Sarebbe stato un dispiacere perdere una partita giocata bene tecnicamente. La squadra ci ha creduto sino alla fine,ha ...

Advertising

Gazzetta_it : Napoli-Inter, le pagelle. #Osimhen movimento costante: 6,5. Dumfries sembra Maicon: 6,5 - sportface2016 : #AtalantaJuventus, durissimo attacco di Umberto #Marino a Luca #Marelli su #Dazn: 'Per fortuna non arbitra più, non… - SkySport : ???? SERIE A - 25^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite delle 15:00 ? ?? EMPOLI-CAGLIARI 1-1 ? ?? GENOA-SALERNIT… - Tozambi_ : RT @sportface2016: #AtalantaJuventus, durissimo attacco di Umberto #Marino a Luca #Marelli su #Dazn: 'Per fortuna non arbitra più, non cono… - kernel_1973 : RT @sportface2016: #AtalantaJuventus, durissimo attacco di Umberto #Marino a Luca #Marelli su #Dazn: 'Per fortuna non arbitra più, non cono… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Furia Atalanta: Marino, attacco all'arbitro e lite in tv ... " Ci è mancato solo un pizzico di fortuna in alcune occasioni - ammette il dirigente nerazzurro - ma abbiamo lottato alla pari con la Juventus che veniva da una lunghissima serie di risultati utili. ...

Danilo: 'Vlahovic - Dybala - Morata incredibili. Questa Juve può vincere' Sono stato tanto in giro, in almeno tre Paesi, cercando di trovare una squadra dove potessi fare il mio lavoro, essere felice e giocare a calcio, che è quello che amo fare da quando ero bambino. Alla ...

Calcio: Serie A, Torino-Venezia 1-2 il finale Calcio: Serie A, Torino-Venezia 1-2 il finale Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Calcio, Serie A 2022: il Milan vince e si prende la vetta, Danilo salva la Juventus La Serie A di calcio 2022 ci ha lasciato una nuova formazione capolista, con il Milan che nel lunch match domenicale ha sconfitto 1-0 la Sampdoria grazie alla rete di Rafael Leao direttamente su ...

Highlights e gol Milan-Sampdoria 1-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO) Gli highlights e le azioni salienti di Milan-Sampdoria 1-0, match della venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Basta un gol di Leao a Pioli per effettuare l’operazione sorpasso e portarsi ...

... " Ci è mancato solo un pizzico di fortuna in alcune occasioni - ammette il dirigente nerazzurro - ma abbiamo lottato alla pari con la Juventus che veniva da una lunghissimadi risultati utili. ...Sono stato tanto in giro, in almeno tre Paesi, cercando di trovare una squadra dove potessi fare il mio lavoro, essere felice e giocare a, che è quello che amo fare da quando ero bambino. Alla ...La Serie A di calcio 2022 ci ha lasciato una nuova formazione capolista, con il Milan che nel lunch match domenicale ha sconfitto 1-0 la Sampdoria grazie alla rete di Rafael Leao direttamente su ...Gli highlights e le azioni salienti di Milan-Sampdoria 1-0, match della venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Basta un gol di Leao a Pioli per effettuare l’operazione sorpasso e portarsi ...