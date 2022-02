Atp Buenos Aires 2022: il montepremi e il prize money (Di domenica 13 febbraio 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Buenos Aires 2022, di scena dal 7 al 13 febbraio. Casper Ruud, Diego Schwartzman e Lorenzo Sonego impreziosiranno il tabellone principale del torneo argentino, con il secondo citato peraltro campione in carica e dunque chiamato a difendere il titolo. Non ci sarà Dominic Thiem, il quale ha dato forfait recentemente per guai fisici, mentre stabilmente in draw Fabio Fognini, azzurro pronto a sorprende unendo creatività e concretezza nei momenti importanti; in particolare, il ligure tenterà il guizzo sul suo territorio di caccia preferito, ossia la terra rossa. Il prize money complessivo dell’evento sudamericano corrisponde a 599mila e 763 euro, dei quali poco più di 80mila spetteranno di diritto al ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Ile ildell’Atp 250 di, di scena dal 7 al 13 febbraio. Casper Ruud, Diego Schwartzman e Lorenzo Sonego impreziosiranno il tabellone principale del torneo argentino, con il secondo citato peraltro campione in carica e dunque chiamato a difendere il titolo. Non ci sarà Dominic Thiem, il quale ha dato forfait recentemente per guai fisici, mentre stabilmente in draw Fabio Fognini, azzurro pronto a sorprende unendo creatività e concretezza nei momenti importanti; in particolare, il ligure tenterà il guizzo sul suo territorio di caccia preferito, ossia la terra rossa. Ilcomplessivo dell’evento sudamericano corrisponde a 599mila e 763 euro, dei quali poco più di 80mila spetteranno di diritto al ...

