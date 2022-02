Alex Belli bacchettato da lei: le parole inequivocabili della donna (Di domenica 13 febbraio 2022) L’attore più chiacchierato del GF Vip prima del suo rientro in casa è ospite di Maria de Filippi a C’è Posta Per te e viene bacchettato proprio dalla persona che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 13 febbraio 2022) L’attore più chiacchierato del GF Vip prima del suo rientro in casa è ospite di Maria de Filippi a C’è Posta Per te e vieneproprio dalla persona che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - devotoaltrash : RT @salvatrash1: Alex Belli ha davvero salvato l'edizione 2021/2022 di Mediaset - asireees : RT @tudifrudi: Kanye West sta solo facendo quello che Alex Belli fa al GF vip da 3 mesi, ma con meno astuzia. - Noninfluente : RT @GVCCILOUIS: Alex Belli è sagittario? Mi sto vergognando un sacco del mio segno in questo momento #jerù -