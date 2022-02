Un grido dalla galassia dei traditi: “Basta con la democrazia, tanto non funziona!” (Di sabato 12 febbraio 2022) C’è un’idea consolatoria, quasi sedativa: che il rancore e la rabbia eccitati in una parte crescente delle nostre società, dalla sensazione di essere travolti e buttati ai margini della storia dalla globalizzazione, trovino un rimedio nel fermento dei movimenti populisti e nazionalisti, sovranisti, capaci comunque di trattenere esasperazione ed eversione dentro gli argini del gioco democratico. Due dei migliori studiosi di Storia contemporanea della generazione dei quarantenni, Marco Bresciani e Guri Schwarz, hanno fatto uscire da poco una raccolta di saggi su La democrazia dei populisti tra Europa e Americhe (Viella, 184 pp.) che, se non fraintendo, fa propria questa tesi a suo modo rassicurante. Il loro proposito più immediato è di scoraggiare gli accostamenti troppo facili tra i populismi nazionali del mondo globalizzato e i ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) C’è un’idea consolatoria, quasi sedativa: che il rancore e la rabbia eccitati in una parte crescente delle nostre società,sensazione di essere travolti e buttati ai margini della storiaglobalizzazione, trovino un rimedio nel fermento dei movimenti populisti e nazionalisti, sovranisti, capaci comunque di trattenere esasperazione ed eversione dentro gli argini del gioco democratico. Due dei migliori studiosi di Storia contemporanea della generazione dei quarantenni, Marco Bresciani e Guri Schwarz, hanno fatto uscire da poco una raccolta di saggi su Ladei populisti tra Europa e Americhe (Viella, 184 pp.) che, se non fraintendo, fa propria questa tesi a suo modo rassicurante. Il loro proposito più immediato è di scoraggiare gli accostamenti troppo facili tra i populismi nazionali del mondo globalizzato e i ...

Un grido dalla galassia dei traditi: "Basta con la democrazia, tanto non funziona!" Inferociti con chi ha disatteso ogni promessa, non votano più 5 stelle. Non votano più Salvini. Non guardano più Zalone. Volete fare un sondaggio? Non badate al gradimento, puntate al tradimento ...

Vedi Napoli e poi... Aver perso la partita più importante per i tifosi, a prescindere dalla classifica, e averla persa dopo non aver fatto vedere palla all'avversario per circa settanta minuti, grida vendetta. E la ...

