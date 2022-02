Ucraina, colloquio tra Biden e Putin: "Proseguire il dialogo a tutti i livelli" - Ma gli Usa: "In caso di attacco, la pagherete" (Di sabato 12 febbraio 2022) Italia e altri Paesi hanno invitato i connazionali a lasciare l'Ucraina Il tutto mentre oltre 10 Paesi, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali a lasciare l'Ucraina alla luce di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 febbraio 2022) Italia e altri Paesi hanno invitato i connazionali a lasciare l'Il tutto mentre oltre 10 Paesi, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali a lasciare l'alla luce di ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, nervi tesi ma Kiev invita i suoi cittadini alla calma. Oggi Putin parla con Marcon, domani il colloquio co… - petergomezblog : Ucraina, secondo gli Usa la Russia è pronta ad invadere. Mosca: “Solo propaganda”. Kiev invita alla calma. Domani c… - MediasetTgcom24 : In corso il colloquio telefonico tra Biden e Putin #ucraina #russia #usa - tertia_optio : RT @martinoloiacono: ??La Russia non invaderà l'Ucraina: lo ha ribadito il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, nel colloquio telefo… - KillNoAnimals : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, colloquio tra Biden e Putin: 'Proseguire il dialogo a tutti i livelli' | Ma gli Usa: 'In caso di attacco, la… -