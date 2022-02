Ucraina | 30 navi russe nel Mar Nero Blinken | «Segnali di escalation molto preoccupanti»

(Di sabato 12 febbraio 2022) Si allunga la lista degli Stati che hanno invitato i propri cittadini a lasciare l’. Dopo l’avvertimento lanciato ieri da Biden, che ha invitato gli americani a «lasciare ora» il Paese, oggi anche Australia, Nuova Zelanda e Belgio hanno emanato un avviso simile, che nelle ore precedenti era stato divulgato da Gran Bretagna, Canada, Giappone, Corea del Sud e Olanda. Gli inviti a lasciare l’Il premier australiano, Scott Morrison, in una conferenza stampa stamattina ha avvertito che la situazione è «seria». «Sarà un quadrovolatile, se ci sarà un conflitto. Speriamo e preghiamo affinché non sia così», ha aggiunto, precisando che «da tempo è chiaro il messaggio che gli australiani indovrebbero lasciare il Paese». Quanto al Belgio, è stato il ministero degli Esteri ad ...

, la Russia inviada guerra nel Mar Nero per esercitazioni militari Si può fermare? È quello che hanno cercato di fare ieri i leader. Non è un caso che il presidente del Consiglio abbia ......il ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che la sua ambasciata e i consolati in...che stamattina la marina russa ha avviato esercitazioni su larga scala nel Mar Nero muovendo 30da ...abbiamo deciso di ottimizzare il personale diplomatico russo presente in Ucraina», si legge in un comunicato. La marina russa ha avviato stamane esercitazioni su larga scala nel Mar Nero muovendo 30 ...Si tratta di 30 navi della marina russa salpate da Sebastopoli e Novorossijsk ... dopo che un incontro tra vertici ha promesso sanzioni drastiche se la Russia invaderà l’Ucraina. Da parte sua Mosca ...